दिल्ली-हावड़ा और अमृतसर-कोलकाता के बीच चलेंगी पूजा स्पेशल ट्रेनें, रेलवे ने जारी किया शेड्यूल

संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। आगामी दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ महापर्व पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। त्योहारों के दौरान ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट से निजात दिलाने के लिए रेलवे ने दो जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है।

यह ट्रेनें नई दिल्ली से हावड़ा और अमृतसर से कोलकाता के बीच कुल 17-17 फेरे लगाएंगी। उपरोक्त जानकारी आसनसोल पीआरओ ने मंगलवार को दिया। गाड़ी संख्या 04052 नई दिल्ली से 2 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच प्रत्येक शुक्रवार शाम 06:15 बजे रवाना होगी और अगले दिन रात 1:40 बजे हावड़ा पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04051 हावड़ा से 4 अक्टूबर से 29 नवंबर के बीच प्रत्येक रविवार तड़के 01:40 बजे चलकर अगले दिन सुबह 08:20 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। पूर्व रेलवे क्षेत्र में यह ट्रेन बंडेल, बर्द्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडीह स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रुकेगी।