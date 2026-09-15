चक्रधरपुर मंडल होकर चलेगी संतरागाछी-अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन, जानिए पूरा शेड्यूल
दक्षिण पूर्व रेलवे ने संतरागाछी और अहमदाबाद के बीच एक विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जो चक्रधरपुर रेल मंडल से होकर गुजरेगी।
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यह ट्रेन चक्रधरपुर मंडल से होकर जवानों को गुजरात ले जाएगी।
राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल होने वाले जवानों को मिलेगी सुविधा।
जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल से होकर संतरागाछी और अहमदाबाद के बीच एक ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है।
यह विशेष ट्रेन मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और झारखंड के सीआईएफ (CIF) तथा जगुआर पुलिस फोर्स के जवानों को गुजरात ले जाने के लिए चलाई जा रही है।
जवान 31 अक्टूबर को गुजरात के एकता नगर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में भाग लेंगे।
संतरागाछी - अहमदाबाद स्पेशल (ट्रेन नं. 02834)
रवानगी: 20 सितंबर की रात 12:15 बजे संतरागाछी से प्रस्थान करेगी।
प्रमुख स्टेशनों पर समय:
- टाटानगर: तड़के 03:45 बजे
- चक्रधरपुर: सुबह 05:00 बजे
- राउरकेला: सुबह 06:20 बजे
- झारसुगुडा: सुबह 08:13 बजे
पहुंचने का समय: दूसरे दिन दोपहर 01:50 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी।
अहमदाबाद - संतरागाछी स्पेशल (ट्रेन नं. 02833)
रवानगी: 22 सितंबर की दोपहर 02:45 बजे अहमदाबाद स्टेशन से खुलेगी।
प्रमुख स्टेशनों पर समय (दूसरे दिन):
- झारसुगुडा: शाम 06:28 बजे
- राउरकेला: रात 08:00 बजे
- चक्रधरपुर: रात 09:53 बजे
- टाटानगर: रात 11:15 बजे
पहुंचने का समय: तीसरे दिन तड़के 03:30 बजे संतरागाछी पहुंचेगी।
विशेष ट्रेन की घोषणा से सुरक्षा बल के जवानों को राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल होने के लिए आवागमन में सहूलियत मिलेगी।