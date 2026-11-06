ट्रैफिक नियम तोड़े तो खैर नहीं! हापुड़ पुलिस ने 1 दिन में काटे 174 चालान, भारी जुर्माना भी वसूला

केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ में यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस अधीक्षक मधुवन कुमार सिंह के निर्देशन में जिलेभर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस दौरान पुलिस ने 1023 वाहनों की जांच की। नियमों का उल्लंघन करने वाले 174 वाहन चालकों के चालान किए गए, जबकि एक वाहन को सीज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान 2.22 लाख रुपये का शमन शुल्क लगाया गया।

वाहनों की चेकिंग की पुलिस की अलग-अलग टीमों ने प्रमुख मार्गों, चौराहों और अन्य स्थानों पर वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान बिना हेलमेट, सीट बेल्ट और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। अचानक चले अभियान से वाहन चालकों में खलबली मची रही।

यातायात नियमों का पालन पुलिस का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है।