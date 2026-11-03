हापुड़ में छात्राओं ने निकाली सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली, यातायात नियमों पर दिया जोर

संवाद सहयोगी, हापुड़। आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में सोमवार को सड़क जागरूकता क्लब एवं राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से मिशन शक्ति फेज-छह के तहत जागरूकता रैली निकाली गई।

सड़क सुरक्षा क्लब की नोडल अधिकारी डॉक्टर सर्वेश व राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी डॉक्टर नीशू यादव के नेतृत्व में छात्राओं ने स्वर्ग आश्रम रोड पर रैली निकालकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया।

नियमों का पालन करना जरूरी

रैली से पूर्व मिशन शक्ति फेज-छह की अध्यक्ष प्रोफेसर मनीला रोहतगी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी कार्य से सड़क पर आवागमन करना पड़ता है। ऐसे में सभी के लिए सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी है।