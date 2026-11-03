हापुड़ में पूर्व सैनिकों की समस्याओं का प्राथमिकता से हुआ निस्तारण, जिला सैनिक बंधु बैठक में समाधान

जागरण संवाददाता, हापुड़। पूर्व सैनिकों की समस्याओं के निस्तारण को लेकर सोमवार को जिला सैनिक बंधु की बैठक आयोजित की गई।

अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) मोनिका सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व सैनिकों की ओर से पिछली बैठकों में उठाई गई समस्याओं की समीक्षा की गई।

कई समस्याओं का किया गया निस्तारण

संबंधित विभागों से आख्या प्राप्त होने के बाद कई समस्याओं का निस्तारण कराया गया। बैठक का संचालन जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल विवेक सिंह ने किया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) मोनिका सिंह और तहसीलदार धौलाना को सम्मानित भी किया गया।