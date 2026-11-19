जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ से गुरुवार सुबह एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। यहां एक भाई-बहन संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं और उनका कुछ पता नहीं चल रहा।

जानकारी के अनुसार दोनों गाजियाबाद पेपर देने के लिए निकले थे और अब तक घर नहीं पहुंचे हैं, जिससे परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी है।

17 नवंबर को परीक्षा के लिए निकले थे दोनों

पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर दोनों की जांच शुरू कर दी है। दोनों के नाम यतीन उम्र 20 वर्ष और करुणा चौधरी उम्र 23 वर्ष हैं। दोनों थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के जैतपुर के रहने वाले हैं।