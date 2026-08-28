नमो भारत और रैपिड रेल की उम्मीदों को झटका, गाजियाबाद-हापुड़ रूट का नहीं हुआ फिजिबिलिटी टेस्ट

संवाद सहयोगी, हापुड़। जिला और आसपास के लाखों यात्रियों को नमो भारत व रैपिड रेल सेवा से जोड़ने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की ओर से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दिए गए जवाब ने फिलहाल स्थिति साफ कर दी है।

जवाब के अनुसार, गाजियाबाद-हापुड़ मार्ग के लिए अभी तक कोई व्यवहार्यता अध्ययन नहीं कराया गया है और न ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई है। चार बिंदुओं पर जानकारी मांगी शहर के मोहल्ला श्रीनगर के रहने वाले सुमित अग्रवाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम से जिले को आधुनिक रेल परिवहन नेटवर्क से जोड़ने की संभावनाओं को लेकर चार प्रमुख बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी की ओर से जारी आधिकारिक पत्र में बताया गया कि गाजियाबाद-हापुड़ मार्ग के लिए निगम द्वारा अभी तक कोई व्यवहार्यता अध्ययन व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है।