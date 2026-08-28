नमो भारत के बढ़े 47 अतिरिक्त फेरे, खुफिया अलर्ट के बाद मेरठ में स्टेशनों पर SSF ने चलाया सर्च ऑपरेशन

जागरण संवाददाता, मेरठ। Namo Bharat train: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) मेरठ-दिल्ली नमो भारत कारिडोर पर गुरुवार को मोदीपुरम स्टेशन से सराय काले खां के बीच यात्रियों को हर 8 मिनट बाद नमो भारत ट्रेन मिली, शुक्रवार को भी यात्रियों को यह सुविधा मिल रही है। उधर, खुफिया इनपुट पर नमो भारत स्टेशनों पर एसएसएफ ने सर्च आपरेशन चलाया।

एनसीआरटीसी ने हर 8 मिनट बाद यात्रियों को सुविधा देने को नमो भारत ट्रेन के 47 अतिरिक्त फेरे बढ़ाए है। रक्षाबंधन पर परिवार के साथ त्योहार मनाने और स्वजन से मिलने जा रहे लोग इस सुविधा का फायदा उठा रहे हैं।