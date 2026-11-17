केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ में होने वाले गढ़ गंगा कार्तिक मेले में भैंसा दौड़ कराने वालों की मनमानी पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा के मद्देनजर भैंसा दौड़ पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने दस बुग्गियों को पकड़कर सीज कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से भैंसा दौड़ कराने वालों में खलबली मच गई है।

पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार सिंह के निर्देशन में गढ़ गंगा कार्तिक मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार देर रात को थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने भैंसा दौड़ कराने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दौड़ में इस्तेमाल होने वाली दस बुग्गियों को पुलिस हिरासत में लेकर सीज कर दिया।

हादसों और अव्यवस्था का रहता है खतरा पुलिस का मानना है कि मेले के दौरान भैंसा दौड़ जैसी गतिविधियों से श्रद्धालुओं के आवागमन में बाधा उत्पन्न होने के साथ ही हादसों का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।