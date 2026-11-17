जागरण संवाददाता, हापुड़। सड़कों पर जान जोखिम में डालकर स्टंटबाजी करना युवकों को भारी पड़ गया। कारों पर खड़े होकर स्टंट करने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद बाबूगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने उसके कब्जे से स्टंटबाजी में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो कार बरामद की है। वहीं, इस मामले में प्रयुक्त दूसरी थार कार का मोटर वाहन अधिनियम के तहत 20,500 रुपये का चालान किया गया है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपित की पहचान शौकीन पुत्र यामीन निवासी ग्राम धौलड़ी, थाना जानी, जनपद मेरठ के रूप में हुई है। उसके कब्जे से बरामद स्कार्पियो का पंजीकरण नंबर UP15FD9948 है। स्टंटबाजी में प्रयुक्त दूसरी थार कार का नंबर UP17N6466 बताया गया है। पुलिस ने थार का 20,500 रुपये का चालान किया है।