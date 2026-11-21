जागरण संवाददाता, हापुड़। गंगा स्नान के लिए घर से निकलने से पहले रास्तों की जानकारी जरूर कर लें, वरना जाम में फंसकर सफर का पूरा गणित बिगड़ सकता है।

कार्तिक पूर्णिमा के मुख्य स्नान के मद्देनजर दिल्ली-लखनऊ और मेरठ-मुरादाबाद समेत जिले के कई प्रमुख मार्गों पर अगले चार दिन तक यातायात की रफ्तार थमी रहेगी।

गढ़मुक्तेश्वर, ब्रजघाट और आसपास के करीब 10 किलोमीटर के दायरे में श्रद्धालुओं और वाहनों का दबाव बढ़ने से लंबे जाम की आशंका है। हालांकि, इस बार गंगा एक्सप्रेसवे के संचालन के चलते मालवाहक वाहनों को रोकने की व्यवस्था नहीं की गई है।

ऐसे में गंगा स्नान के दौरान भी माल-सामान की आपूर्ति सुचारू बनी रहेगी। पिछले वर्षों में स्नान पर्व के दौरान मालवाहक वाहनों को रोकने से आपूर्ति प्रभावित होती थी और कारोबारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस बार गंगा एक्सप्रेसवे मालवाहक वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में मददगार साबित होगा। प्रमुख मार्गों पर चार दिन रहेगा यातायात दबाव दिल्ली-लखनऊ हाईवे, मेरठ-मुरादाबाद मार्ग, मेरठ-बुलंदशहर मार्ग और स्याना-मेरठ मार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना है। विशेषकर गढ़मुक्तेश्वर और ब्रजघाट की ओर जाने वाले रास्तों पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ वाहनों की रफ्तार प्रभावित होगी।

ऐसे में जरूरी है कि वाहन चालक यात्रा शुरू करने से पहले रूट डायवर्जन की जानकारी लें और संभव हो तो वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। पुलिस और यातायात विभाग की ओर से निर्धारित व्यवस्था का पालन कर ही सफर करें, ताकि जाम और अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके। 22 से 25 नवंबर तक लागू रहेगा डायवर्जन एसपी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि भारी वाहनों के लिए डायवर्जन 22 नवंबर दोपहर 12 बजे से 25 नवंबर शाम आठ बजे तक प्रभावी रहेगा। जबकि हल्के वाहनों के लिए 22 नवंबर शाम आठ बजे से 25 नवंबर शाम आठ बजे तक यातायात व्यवस्था बदली रहेगी।