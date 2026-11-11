हापुड़ में पत्नी से अवैध संबंध के शक में युवक को मारी गोली, एक आरोपित तमंचे के साथ गिरफ्तार; दो फरार

जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना हाफिजपुर इलाके में बुधवार की रात 8 बजे बाइक से एक निजी कंपनी जा रहे 21 वर्षीय ऋतिक को बाइक सवार तीन युवकों ने गोली मार दी गई। गोली उसकी पीठ में लगी। पुलिस ने आरोपी विकास को तमंचे के साथ पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी है।

किस बात पर शुरू हुआ था विवाद? जानकारी के मुताबिक ऋतिक तगा सराय का रहने वाला है और गालंद की एक निजी कंपनी में काम करता है। पुलिस के मुताबिक, एक आरोपी मनोज की पत्नी के ऋतिक के साथ अवैध संबंध की बात सामने आई है।

इसी बात को लेकर विवाद हुआ। पुलिस के मुताबिक बाइक से ऋतिक कंपनी जा रहा था। जैसे ही वह हाफिजपुर इलाके में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर जेएमएस कॉलेज के पास पहुंचा। तभी किसी बात को लेकर बाइक सवार तीन युवकों से विवाद हुआ।

ऋतिक को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया आरोप है कि इसी दौरान ऋतिक को गोली मारी गई और वह घायल होकर गिर पड़ा। घायल के भाई ने मनोज, विकास और सुमित के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ऋतिक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा।