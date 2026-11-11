हापुड़ में बदहाल सड़क से परेशान लोग, विधायक से की शिकायत

हर्ष अग्रवाल, हापुड़। सड़क निर्माण की बाट जोह रहे मोहल्ला इंद्र गढ़ी के निवासियों का सब्र आखिरकार जवाब दे गया।

लंबे समय से रास्ते की बदहाली और जलभराव की समस्या झेल रहे लोगों ने मंगलवार को सदर विधायक विजयपाल आढ़ती के आवास पर पहुंचे और अपनी समस्या रखते हुए जल्द निर्माण कराने की मांग की।

मोहित, अंकित, सोनू, विमलेश ने बताया कि लंबे समय से गली की सड़क जर्जर पड़ी है, जिसमें जलभराव हुआ पड़ा है। स्थिति खराब होने से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। आवागमन के दौरान परेशानी उठानी पड़ती है। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को भी निकलने में दिक्कत होती है।