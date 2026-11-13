बहन की शादी का खर्च जुटाने के लिए भाई बना तस्कर, संभल से गांजा लेकर पहुंचा हापुड़; पुलिस ने दबोचा

केशव त्यागी, हापुड़। बहन की शादी के खर्च का इंतजाम करने के लिए एक युवक ने गांजे की तस्करी शुरू कर दी। हापुड़ में गांजे की अधिक मांग होने की जानकारी मिलने पर वह संभल से नशे का सामान लेकर यहां बेचने पहुंचा था। हालांकि, बदनौली रेलवे फाटक के पास कोतवाली पुलिस की चेकिंग देखकर भागने का प्रयास करना उसे भारी पड़ गया।

पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके बैग से 1.650 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस कर रही थी चेकिंग कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि 12 नवंबर को उपनिरीक्षक चेतन चौहान और रविंद्र कुमार पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान बदनौली जाने वाले रास्ते पर रेलवे फाटक के पास दिल्ली रोड की ओर से एक युवक बाइक पर आता दिखाई दिया।

वहीं, पुलिस को चेकिंग करते देखकर उसने अचानक बाइक मोड़कर भागने का प्रयास किया। शक होने पर पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम शाने आलम निवासी ग्राम बिलालपत, थाना असमोली, जिला संभल बताया।

आरोपी के पास से गांजा बरामद पुलिस द्वारा उसके कंधे पर लटके काले रंग के बैग की तलाशी लेने पर पारदर्शी पॉलीथिन में गांजा मिला। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी नगर की मौजूदगी में तलाशी और बरामदगी की कार्रवाई की गई। फील्ड यूनिट ने परीक्षण के बाद बरामद पदार्थ के गांजा होने की पुष्टि की। इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर वजन करने पर इसकी मात्रा 1.650 किलोग्राम निकली।