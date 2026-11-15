हापुड़ में जमीन के टुकड़े के लिए दबंगों की गुंडई, किसानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर गंगा नदी में धकेले ट्रैक्टर
हापुड़ के बहादुरगढ़ क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने किसानों पर हमला किया। गोलीबारी के बाद हमलावरों ने ...और पढ़ें
HighLights
हापुड़ में जमीन विवाद पर दबंगों ने की अंधाधुंध फायरिंग।
हमलावरों ने किसानों के ट्रैक्टर गंगा नदी में धकेल दिए।
बहादुरगढ़ पुलिस ने खाली कारतूस बरामद कर जांच शुरू की।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र शंकराटीला गांव के सामने जमीन के एक टुकड़ों के लिए दबंगों की गुंडई सामने आई है। गोलियों की गूंज और बारूद की गंध से पूरा इलाका सहम उठा।
शंकराटीला के किसान अपने खेतों में हल चला रहे थे, तभी गंगा पार से आए हमलावरों ने उन पर धावा बोल दिया। अचानक हुई अंधाधुंध फायरिंग ने खेतों को जंग के मैदान में बदल दिया।
हमलावरों के थे खतरनाक इरादे
वहीं, किसानों की सूझबूझ से इस गोलीबारी में किसी की जान नहीं गई और न ही किसी को गोली लगी, लेकिन खेतों में बिखरे पड़े खाली कारतूस इस बात का सबूत हैं कि हमलावरों के इरादे कितने खतरनाक थे।
किसानों के जान बचाकर भागने के बाद भी हमलावरों की क्रूरता शांत नहीं हुई। एक किसान के लिए उसका ट्रैक्टर उसकी आजीविका का सबसे बड़ा सहारा होता है। दबंगों ने किसानों की इसी जीवनरेखा पर प्रहार करते हुए उनके ट्रैक्टरों को गंगा नदी में धकेल दिया।
गंगा के बदलते बहाव के साथ बदलने वाली जमीन की सीमाएं हर बार प्रशासन और ग्रामीणों के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी रहती हैं। फिलहाल, बहादुरगढ़ पुलिस ने मौके से खाली कारतूस बरामद कर जांच शुरू कर दी है और नदी में डूबे किसानों के ट्रैक्टरों को बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं।