हापुड़ गंगा मेले में पहली बार बसेगी टेंट सिटी, स्विस से महाराजा कॉटेज तक की मिलेगी सुविधा; ऐसे करें बुकिंग

ठाकुर डीपी आर्य, हापुड़। कार्तिक गंगा मेले में इस बार श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए बेहतर और सुविधाजनक विकल्प मिलेगा। पहली बार मेला स्थल पर टैंट सिटी बसाई जाएगी, जिसमें स्विस, लग्जरी और महाराजा काॅटेज बनाए जाएंगे। यहां ठहरने वाले श्रद्धालुओं को फूड कोर्ट, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल चार्जिंग के साथ इंडियन और इंग्लिश टायलेट की सुविधा भी मिलेगी। जिला पंचायत ने टैंट सिटी के लिए अलग-अलग सेक्टर निर्धारित किए हैं।

इसी सप्ताह शुरू हो जाएगी बुकिंग श्रद्धालु मेला स्थल की साइट पर ‘बुक-ए-टैंट’ के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। प्रशासन एक से चार दिन तक ठहरने के लिए शुल्क निर्धारित करने की तैयारी में है। इसी सप्ताह इनकी बुकिंग आरंभ कर दी जाएगी।

किसी भी हाॅल में मैनुअल बुकिंग की सुविधा इस साल प्रदान नहीं की जाएगी। इससे मेला क्षेत्र में परिवार के साथ आने वालों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह सुविधा कुंभ की तर्ज पर प्रदान की जा रही है।