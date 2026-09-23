हापुड़ में जमीन के रिकॉर्ड में सुधार के नाम पर मांगी 50 हजार रुपये की रिश्वत, राजस्व निरीक्षक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, हापुड़। ट्रैप टीम ने बुधवार को धौलाना में राजस्व निरीक्षक के पद पर तैनात कुंवर पाल सिंह को 50 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पद का दुरुपयोग करते हुए आरोपित ने जमीन के एक मामले में घूस की मांग की थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, धौलाना थानाक्षेत्र के रहने वाले विजेंद्र सिंह ने ट्रैप टीम को यह सूचना दी थी कि उनसे एक सरकारी काम करवाने के एवज में राजस्व अधिकारी ने रिश्वत की मांग की है। शिकायत के आधार पर ट्रैप टीम के निरीक्षक कैलाश चंद्र ने योजना बनाकर आरोपित अधिकारी को हर्ष रैम्स आयुर्वेद कैंसर क्लीनिक से दोपहर डेढ़ बजे गिरफ्तार कर लिया।