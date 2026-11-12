देहरा गांव में डेंगू से दो मौतों के बाद जागा स्वास्थ्य विभाग, 110 लोगों की जांच

हर्ष अग्रवाल, हापुड़। धौलाना क्षेत्र के गांव देहरा में डेंगू से युवक समेत दो लोगों की मौत के बाद आखिरकार स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी।

बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची और स्वास्थ्य शिविर लगाकर बुखार से पीड़ित 110 मरीजों की डेंगू और मलेरिया की जांच की, जिसमें रिपोर्ट निगेटिव आई। इसके बाद घर-घर और नालियों में एंटी लार्वा का छिड़काव कराया गया और रात में फागिंग कराई गई।

उपचार के दौरान मौत बता दें, गांव देहरा में स्थित जामा मस्जिद के पास रहने वाले गुलफाम उर्फ गुल्लू (32) को करीब 15 दिन पहले बुखार आया था। शुरूआत में उसने स्थानीय डाक्टरों से दवा ली, लेकिन तबियत में सुधार नहीं हुआ और हालत बिगड़ने पर स्वजन ने करीब सात दिन पहले उसे गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। मंगलवार को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

उधर, इससे पहले करीब एक महीने पूर्व पड़ोस में रहने वाले जुल्फिकार उर्फ अलादीन की भी डेंगू से मौत हो गई थी। अलादीन के स्वजन के अनुसार, जांच में बीमारी की पुष्टि होने के बाद उन्हें पिलखुवा के एक मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया था। उस दौरान उनकी मौत हो गई थी।