जागरण संवाददाता, हापुड़। कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के बीच यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है।

लाखों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए पुलिस ने वाहनों की आवाजाही के लिए विस्तृत रूट प्लान तैयार किया है। इसके तहत 21 नवंबर की दोपहर 12 बजे से भारी व्यावसायिक वाहनों का डायवर्जन लागू हो जाएगा।

वहीं, 22 नवंबर की सुबह आठ बजे से छोटे और हल्के वाहनों को भी निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से गुजारा जाएगा। इस बार यातायात व्यवस्था में गंगा एक्सप्रेसवे की अहम भूमिका रहेगी।

दिल्ली, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद और बरेली की ओर जाने वाले वाहनों को एक्सप्रेसवे के रास्ते निकाला जाएगा।

21 नवंबर दोपहर से भारी वाहनों का डायवर्जन

एसपी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि भारी वाहनों के लिए डायवर्जन 21 नवंबर दोपहर 12 बजे से 25 नवंबर शाम आठ बजे तक प्रभावी रहेगा। जबकि हल्के वाहनों के लिए 22 नवंबर सुबह आठ बजे से 25 नवंबर शाम आठ बजे तक यातायात व्यवस्था बदली रहेगी।