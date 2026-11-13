गढ़ गंगा मेले की बदल गई वर्षों पुरानी पहचान, अब पुराने नहीं इस नाम से जाना जाएगा 'गधा-घोड़ा-खच्चर मेला'

संवाद सहयोगी, हापुड़। अनेक वर्षो से गढ़ गंगा मेले में लगने वाले में जहां श्रद्धालु गंगा स्नान करने आते है तो वहीं इस मेले में करोड़ों रुपये के गधा, घोड़ा व खच्चर का क्रय विक्रय भी होता है।

इस वर्ष प्रशासन द्वारा कार्तिक पूर्णिमा मेला के मद्देनजर जिलाधिकारी कविता मीना के निर्देश पर गधा घोड़ा खच्चर मेले का नाम बदल दिया गया है। जिला पंचायत के एएमए शिशुपाल शर्मा ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा गढ़मुक्तेश्वर में आयोजित मेला 17 नवंबर से 26 नवंबर तक आयोजित होगा।

जिला प्रशासन स्तर हुआ नाम बदलने का फैसला इसमें लगने वाले गधा, घोड़ा व खच्चर मेला का नाम बदलकर 'पशु मेला' रखा गया है। उन्होंने बताया कि यह निर्णय जिला प्रशासन स्तर पर लिया गया है कि इसका नाम गधा, घोड़ा व खच्चर मेला ना होकर पशु मेला के नाम से जाना जाएगा।