जोड़ों के दर्द को न समझें केवल उम्र का असर, यह हो सकता है गठिया; समय पर इलाज कराना क्यों जरूरी?

संवाद सहयोगी, हापुड़। जोड़ों में दर्द, सूजन और सुबह उठते ही हाथ-पैरों में अकड़न की समस्या को अक्सर लोग बढ़ती उम्र का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह लापरवाही आगे चलकर परेशानी बढ़ा सकती है।

गठिया के कुछ प्रकारों में समय पर पहचान और उपचार नहीं मिलने से जोड़ों को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है।

विश्व गठिया रोग दिवस

आज विश्व गठिया रोग दिवस है। इस अवसर पर लोगों को बीमारी के लक्षण पहचानने और समय पर उपचार कराने के प्रति जागरूक करना जरूरी है।

आज के समय में गठिया केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं है। कम उम्र के लोग भी इसके विभिन्न प्रकारों से प्रभावित हो सकते हैं।

क्या होता है रूमेटाइड आर्थराइटिस?

गठिया जिसे आस्टियोआर्थराइटिस भी कहा जाता है। इसमें जोड़ों के कार्टिलेज में बदलाव के कारण दर्द और गतिविधियों में परेशानी हो सकती है, वहीं रूमेटाइड आर्थराइटिस प्रतिरक्षा तंत्र से जुड़ी बीमारी है।

रूमेटाइड आर्थराइटिस में जोड़ों में सूजन और अकड़न की शिकायत हो सकती है। सुबह के समय लंबे वक्त तक अकड़न बने रहना, जोड़ों में बार-बार सूजन आना या दर्द के कारण रोजमर्रा के काम प्रभावित होना चिकित्सकीय जांच की जरूरत का संकेत हो सकता है।