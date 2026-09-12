हापुड़: धनोरा सर्विस लेन के लिए फिर होगा सर्वे, 6 साल से अटकी मांग पर NHAI ने दिया आश्वासन; BKU ने चेताया

जागरण संवाददाता, हापुड़। नेशनल हाईवे-235 पर धनोरा गांव के लिए सर्विस लेन की मांग छह साल से अधिक समय से लंबित है। मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के युवा विंग के जिलाध्यक्ष ज्ञानेश्वर त्यागी के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन भी किया गया था।

इसके बाद एनएचएआइ मेरठ के परियोजना निदेशक साकेत मिश्रा ने प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया। उन्होंने धनोरा में सर्विस लेन के लिए दोबारा से सर्वे किया जाएगा। एनएचएआइ के अधिकारियों ने बताया कि धनोरा सर्विस लेन के लिए पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव और एस्टीमेट अब निरस्त हो चुके हैं। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि सांसद अरुण गोविल द्वारा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर मांग उठाने की बात भी अभी तक धरातल पर परिणाम दिखाई नहीं दे रहे है।