अलीगढ़ को मिलेगा तीसरा स्टेट हाईवे: इगलास से संभल तक SH-184 को मिली मंजूरी
लोक निर्माण विभाग मुख्यालय ने इगलास से संभल तक तीसरे स्टेट हाईवे (SH-184) को हरी झंडी दे दी है, जिसका ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। इगलास से संभल तक तीसरे स्टेट हाईवे के लिए लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय की हरी झंडी मिल गई है। शासन स्तर पर प्रस्ताव जाने के बाद इसकी अधिसूचना जारी जल्द हो जाएगी। यह हाईवे अलीगढ़-मथुरा रोड पर इगलास से शुरू होकर संभल के गांव बैरपुर पर मेरठ-बदायूं राज्यमार्ग को जोड़ेगा।
पहले यह सासनी से प्रस्तावित था। अब इसे 13 किलोमीटर बढ़ाकर 97 .810 किलोमीटर कर दिया है। मुख्यालय ने इसे स्टेट हाईवे (एसएच-184) के नाम से प्रस्तावित किया है। मथुरा के अलावा अलीगढ़, हाथरस, संभल जिले भी जुड़ जाएंगे।
जिले में पहला स्टेट हाईवे अलीगढ़-मथुरा रोड के अलावा दूसरा छतारी (बुलंदशहर) से शुरू होकर अतरौली होते हुए कासगंज तक जाता है। इस समय दोनों के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। सात मीटर से 10 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है।
तीसरा स्टेट हाईवे अलीगढ़-मथुरा रोड पर इगलास से शुरू होकर सासनी, अकराबाद, नानऊ, दादों, सांकरा और संभल जिले के मिठनपुर होते हुए बैरपुर तक जाएगा। पहले सासनी से प्रस्तावित स्टेट हाईवे की लंबाई 84.410 किलोमीटर थी। अब इगलास तक 13.400 किलोमीटर बढ़कर 97.810 किलोमीटर कर दी गई है।
पहले यह सासनी चौराहे पर अलीगढ़-आगरा हाईवे से जोड़ने वाला था लेकिन अब अलीगढ़-मथुरा रोड को भी जोड़ेगा। चीफ इंजीनियर विजय सिंह ने बताया कि स्टेट हाईवे का प्रस्ताव मुख्यालय से शासन में पहुंच गया है। अधिसूचना जारी होते ही आगे का काम शुरू हो जाएगा।
ये होंगे फायदे
राजस्थान से यूपी की सीमा में प्रवेश कर मथुरा होते हुए संभल जाने वाले वाहन इसी मार्ग से निकल जाएंगे। संभल से मथुरा की ओर से जाने वाले वाहनों के लिए यह सफर आसान रहेगा।
मध्य प्रदेश की ओर से आगरा होकर संभल जाने वालों के लिए भी यह मार्ग उपलब्ध रहेगा। यह मार्ग अलीगढ़-आगरा हाईवे, गाजियाबाद-कानपुर हाईवे के अलावा छतारी अतरौली कासगंज और अलीगढ़-मथुरा स्टेट हाईवे को भी जोड़ेगा।
धार्मिक महत्व रखता है यह मार्ग
इस मार्ग पर ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा मार्ग के अलावा बेसवां के धरणीधर सरोवर पड़ते हैं। गिर्राज जी की परिक्रमा लगाने भी श्रद्धालु जाते हैं। उधर, सांकरा गंगाघाट भी धार्मिक स्थल है। यहां पर पूर्णिमा व अमावस्या पर प्रतिवर्ष आसपास के जिलों के श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। सावन और महाशिवरात्रि पर भी शिवभक्त कांवड़ भी लाते हैं।