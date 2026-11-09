हापुड़ में नेशनल हाईवे पर चलती कार में लगी आग, सवारों ने इस तरह बचाई अपनी जान

धर्मपाल आर्या, हापुड़। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-09 पर सोमवार देर शाम गढ़ से हापुड़ की ओर जा रही एक कार में अचानक आग लग गई। चलती कार से आग की लपटें उठती देखकर मौके पर अफरातफरी मच गई।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कार सवारों ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को चपेट में ले लिया और वह जलकर खाक हो गई। इस तरह बचाई अपनी जान प्रत्यक्षदर्शी नितिन शर्मा ने बताया कि वह नोएडा से गढ़ की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान बाबूगढ़ क्षेत्र में गांव उपैड़ा के सामने गढ़ से हापुड़ की ओर जा रही एक कार में अचानक आग लग गई। आग लगते ही कार सवारों ने वाहन रोककर तेजी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई।