शहडोल में पुलिस से डरकर तालाब में कूदे चार युवकों में तीन की मौत; एक अस्पताल में भर्ती; स्वजन ने किया हंगामा

डिजिटल डेस्क, शहडोल। शहडोल के चौपाटी इलाके में सोमवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। झूला पुल के पास तालाब में चार युवक कूद गए। इनमें से तीन की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक युवक को बचाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक, युवक गश्ती दल को देखकर भागे और इसी दौरान तालाब में चले गए। घटना के बाद मृतकों के स्वजन और स्थानीय लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया।

मृतकों की पहचान कांग्रेस भवन के पीछे रहने वाले दुर्गेश वंशकार, समीर वंशकार और गौरव वंशकार के रूप में हुई है। घायल युवक की पहचान पंकज के तौर पर बताई गई है। उसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। गश्ती दल को देखकर तालाब की ओर भागे युवक कोतवाली पुलिस के अनुसार, चारों युवक चौपाटी के पीछे तालाब के पास बैठकर खा-पी रहे थे। इसी दौरान नियमित गश्त पर निकली पुलिस वहां पहुंची। पुलिस को देखकर युवक घबरा गए और तालाब की ओर भागे। इस दौरान चारों पानी में कूद गए या गिर गए।

एक युवक को तत्काल बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दुर्गेश, समीर और गौरव लापता हो गए। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तलाश शुरू की। बाद में तीनों युवकों के शव तालाब से बरामद किए गए।

स्वजनों ने पुलिस पर लगाए खदेड़ने के आरोप घटना की जानकारी मिलते ही मृतकों के स्वजन और मोहल्ले के लोग तालाब परिसर में जुट गए। लोगों ने पुलिस पर युवकों को जानबूझकर खदेड़ने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि पुलिस के डर से युवक तालाब में कूदे और इसी वजह से उनकी जान चली गई।