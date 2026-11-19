संवाद सहयोगी, बाबूगढ़(हापुड़)। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव मुदाफरा में बुधवार देर रात करीब 2:30 बजे टीटू चाऊमीन वाले के खोखे में अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठती देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया।

गनीमत रही कि खोखे के बराबर में ही पुलिस चौकी स्थित होने के कारण पुलिसकर्मियों को तत्काल आग लगने की जानकारी मिल गई। पुलिसकर्मियों ने बिना देरी किए तत्परता दिखाई और चौकी में लगे समर्सिबल को चलाकर पानी की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। काफी मशक्कत के बाद पुलिसकर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। फ्रिज-काउंटर समेत जरूरी सामान जलकर राख हालांकि, तब तक आग ने खोखे में रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया था। आग इतनी भीषण थी कि खोखे में रखे दो फ्रिज, काउंटर, परचून का सामान और अन्य जरूरी सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। इसके साथ ही खोखा भी आग की भेंट चढ़ गया।