हापुड़ में आवारा कुत्तों-बंदरों का आतंक, छह माह में 20 हजार लोग शिकार

संवाद सहयोगी, हापुड। शहर के मोहल्लों से लेकर गलियों में आवारा कुत्तों व बंदरों का आतंक अब भयावह रूप ले चुका है।

हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर महीने के शुरूआत में अब तक 20 हजार लोग डॉग-मंकी बाइट का शिकार हुए हैं।

लगातार बढ़ रहे इन मामलों ने न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की चिंता को बढ़ा दी है, बल्कि नगर पालिका की व्यवस्थाओं पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं?

रोजाना अस्पताल पहुंच रहे मरीज

जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में रोजाना बड़ी संख्या में डॉक-मंकी बाइट के मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं।

कई मरीजों को गंभीर जख्मों के कारण एंटी रेबीज वैक्सीन के साथ सीरम तक लगवाना पड़ रहा है।अस्पतालों के टीकाकरण कक्षों में सुबह से ही मरीजों की कतारें लग रही हैं।

सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों, मार्निंग वाक करने वालों और दोपहिया वाहन चालकों पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है।

कई स्थानों पर कुत्ते व बंदरों के झुंड राहगीरों का पीछा कर हमला कर चुके हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। इसके बावजूद भी जिम्मेदार विभाग कोई ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है।

कागजों में चलता है सिर्फ अभियान

लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। गौरव गोयल का कहना है कि आवारा कुत्तों व बंदरों की धरपकड़ और नसबंदी अभियान केवल नगर पालिका परिषद के कागजों तक ही सीमित होकर रह गया है। जिम्मेदार अधिकारियों ने पहले बड़े-बड़े वादे कर आश्वासन दिया था, लेकिन समस्या और भी ज्यादा विकराल हो गई है।