मुरादाबाद-गाजियाबाद MEMU ट्रेन सोमवार से फिर चलेगी, हापुड़ समेत आसपास के यात्रियों को मिलेगी राहत

संवाद सहयोगी, हापुड़। मुरादाबाद से गाजियाबाद के बीच सफर करने वाले दैनिक यात्रियों समेत अन्य यात्रियों को राहत भरी खबर सामने आई है। गाजियाबाद से मुरादाबाद के बीच संचालित मेमू ट्रेन का संचालन कल यानी सोमवार को शुरू होगा।

दस दिन तक गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से पावर व ट्रैफिक ब्लाक के कारण आज (रविवार) तक निरस्त की गई थी।

25 सितंबर से चार अक्टूबर के बीच गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर चार पर पटरियों और क्षतिग्रस्त स्लीपर बदलने का कार्य किया गया था। इसमें हापुड़ रेलवे स्टेशन पर ठहरने वाली मेमू ट्रेन का संचालन दस दिन के लिए निरस्त कर दिया था।