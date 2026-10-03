मुरादाबाद-गाजियाबाद MEMU ट्रेन सोमवार से फिर चलेगी, हापुड़ समेत आसपास के यात्रियों को मिलेगी राहत
गाजियाबाद और मुरादाबाद के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन का संचालन 10 दिन बाद सोमवार से फिर शुरू होगा। गाजियाबाद ...और पढ़ें
HighLights
मेमू ट्रेन का संचालन 10 दिन बाद सोमवार से शुरू।
गाजियाबाद स्टेशन पर ट्रैक मरम्मत के कारण रद्द थी।
मुरादाबाद-गाजियाबाद के दैनिक यात्रियों को मिलेगी राहत।
संवाद सहयोगी, हापुड़। मुरादाबाद से गाजियाबाद के बीच सफर करने वाले दैनिक यात्रियों समेत अन्य यात्रियों को राहत भरी खबर सामने आई है। गाजियाबाद से मुरादाबाद के बीच संचालित मेमू ट्रेन का संचालन कल यानी सोमवार को शुरू होगा।
दस दिन तक गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से पावर व ट्रैफिक ब्लाक के कारण आज (रविवार) तक निरस्त की गई थी।
25 सितंबर से चार अक्टूबर के बीच गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर चार पर पटरियों और क्षतिग्रस्त स्लीपर बदलने का कार्य किया गया था। इसमें हापुड़ रेलवे स्टेशन पर ठहरने वाली मेमू ट्रेन का संचालन दस दिन के लिए निरस्त कर दिया था।
यात्रियों को मिलेगी राहत
उधर, आनंद विहार टर्मिनल से मालदा टाउन तक चलने वाली साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन शनिवार को निरस्त रही, जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
मुरादाबाद रेलवे मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि मुरादाबाद से गाजियाबाद के बीच संचालित मेमू ट्रेन का संचालन शुरू होने से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी और उनका आवागमन भी सुगम होगा।
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