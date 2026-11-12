गढ़मुक्तेश्वर में ऑटो में महिला को बेहोश कर लूटे सोने के कुंडल और नकदी, पुलिस ने शुरू कीी जांच

ध्रुव शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर। ऑटो में सवारी के रूप में बैठी दो महिलाओं ने एक महिला को बेहोश कर उसके सोने के कुंडल एवं पांच हजार की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बेहोशी की हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के आलमनगर गांव की रहने वाली पिंकी चौहान का मायका भगवानपुर गांव में हैं। वह भैयादूज पर अपने बेटे गौरव उम्र करीब सात वर्ष के साथ मायके जा रही थी। 5 हजार रुपये भी निकाले... इसके लिए वह गढ़मुक्तेश्वर में रोडवेज बस अड्डे के पास खड़े एक आटो में बैठ गई। इसमें चालक के साथ ही दो अन्य महिलाएं पहले से ही बैठी हुई थी। इस दौरान आटो चालक ने बच्चे को अपने पास आगे बैठा लिया।

स्वजन ने बताया कि ऑटो में बैठने के बाद बराबर में बैठी दो महिलाओं ने उनके मुंह के सामने एक कपड़ा झाड़ा था, जिसके बाद वह बेहोश हो गई थी। मौके का फायदा उठाकर महिलाओं ने उनके कानों से सोने के कुंडल एवं पर्स में रखे करीब पांच हजार रुपये निकाल लिए।