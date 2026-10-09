गढ़मुक्तेश्वर में बारिश से 30 हजार क्विंटल धान भीगा, किसानों को बड़ा नुकसान

धुव्र शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर। अचानक आई वर्षा के कारण करीब 30 हजार क्विंटल धान वर्षा में भीग गया है। गढ़मुक्तेश्वर में करोड़ों रुपये की लागत से करीब ढाई दशक पूर्व नई मंडी बनाई गई थी। लेकिन, इस मंडी में पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण व्यापारियों ने यहां कारोबार करने से इंकार कर दिया। व्यापारी आज भी पुरानी जवाहर मंडी में ही अपना कारोबार करते हैं।

गढ़मुक्तेश्वर मंडी में हापुड़ जिले के साथ ही अमरोहा, मेरठ, बुलंदशहर के एक बड़े हिस्से की धान यहां पहुंचती है। यहां प्रतिदिन 40 से 50 हजार क्विंटल धान का कारोबार होता है। मंडी से महज 42 व्यापारी पंजीकृत मंडी से यहां मात्र 42 व्यापारी पंजीकृत है, जबकि यहां करीब 150 व्यापारी धान की खरीद खुले आसमान के नीचे खेत, खलियान, बाग, सड़क आदि पर कर रहे हैं। शुक्रवार की सुबह अचानक वर्षा एवं ओलावृष्टि शुरू हो गई। इससे खुले आसमान के नीचे रखा किसानों एवं व्यापारियों का धान वर्षा में भीग गया। किसी तरह तिरपाल आदि डालकर धान को बचाने का प्रयास किया गया। करीब तीन घंटे बाद ही एक बार फिर तेज वर्षा शुरू हो गई।