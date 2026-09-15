Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

गौतमबुद्ध नगर में घायल गढ़मुक्तेश्वर के युवक की मौत, अस्पताल में तोड़ा दम

By Ashraf ChaudharyEdited By: Kushagra Mishra
Published: Tue, 15 Sep 2026 02:36 PM (IST)

गढ़मुक्तेश्वर निवासी मुकेश सैनी की गौतमबुद्ध नगर में हुए सड़क हादसे के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। मंगलवार ...और पढ़ें

सड़क हादसे में घायल युवक की मौत। फोटो: आर्काइव

सड़क हादसे में घायल युवक की मौत। फोटो: आर्काइव

HighLights

  1. मुकेश सैनी की गौतमबुद्ध नगर हादसे के बाद उपचार के दौरान मौत

  2. गढ़मुक्तेश्वर निवासी 36 वर्षीय मुकेश सैनी सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल हुए थे

  3. मंगलवार को हुई मौत से परिजनों और परिचितों में शोक की लहर

जागरण संवाददाता, गढ़मुक्तेश्वर। गौतमबुद्ध नगर में कुछ दिन पहले सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए गढ़मुक्तेश्वर निवासी 36 वर्षीय मुकेश सैनी की मंगलवार को उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

गौतमबुद्ध नगर में हुआ था हादसा

नक्का कुआं रोड, जैन गली के सामने रहने वाले मुकेश सैनी कुछ दिन पहले बाइक से गौतमबुद्ध नगर गए थे। इसी दौरान सड़क दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे के बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों की निगरानी में कई दिनों से उनका उपचार चल रहा था।

उपचार के दौरान मंगलवार को मौत

मुकेश की मंगलवार को उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही स्वजन और परिचितों में शोक की लहर दौड़ गई।

परिजन शव लेकर घर पहुंचे तो माहौल गमगीन हो गया। बड़ी संख्या में लोग शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे।

यह भी पढ़ें- हापुड़ में 24 करोड़ से बनेगा मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, बच्चों को मिलेगी खास सुविधाएं

यह भी पढ़ें- बदनौली हत्याकांड: मांगें नहीं मानीं तो हापुड़ में होगी दलित समाज की महापंचायत

यह भी पढ़ें- हापुड़ में 24 करोड़ से बनेगा मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, बच्चों को मिलेगी खास सुविधाएं