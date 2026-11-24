ध्रुव शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर के गंगा खादर में चल रहे कार्तिक पूर्णिमा मेले में चतुर्दशी की गोधूलि बेला पर हजारों दीपों से गंगा जगमगा उठी।

हजारों लोगों ने नम आंखों से एक वर्ष के भीतर मृत अपने स्वजन की आत्मशांति के लिए दीपदान किया। मध्य रात्रि के बाद पूर्णिमा का स्नान शुरू हो गया और श्रद्धालुओं की वापसी भी शुरू हुई। गंगा खादर में पिछले एक माह से मेला लगा है। बीते पखवाड़े में कई लाख लोगों ने यहां पड़ाव डाला।

30 लाख श्रद्धालु लगा चुके आस्था की डुबकी सोमवार देर शाम तक करीब 30 लाख श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा चुके थे। दोपहर बाद हाईवे से मेले तक लोगों का सैलाब उमड़ा। ट्रैक्टर-ट्राली, बाइक, कार और भैंसा-बुग्गी से लोग पहुंचे। साधन नहीं मिलने पर कुछ श्रद्धालुओं ने करीब 10 किलोमीटर पैदल यात्रा की।

मुख्य मेला मार्ग नक्का कुआं, शाहपुर रोड और शेरा कृष्णा वाली मंढैया के रास्ते पर वाहनों की लंबी कतारें लगीं। चंद मिनट का सफर तय करने में घंटों लगे। पुलिस ने जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन वाहनों की अधिकता के कारण हालात काबू में नहीं आए।

मध्यरात्रि के बाद शुरू हुआ स्नान सोमवार को चतुर्दशी पर गंगा तट हर-हर गंगे के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पूजा-अर्चना की। कई लोगों ने भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनी और ध्यान लगाया।