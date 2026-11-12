गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेले की तैयारियों का डीएम-एसपी ने किया निरीक्षण, दिए अहम दिशा निर्देश

ध्रुव शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर। कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दे रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को गंगा मेला स्थित अस्थाई पुलिस लाइन में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

जिलाधिकारी कविता मीना ने समीक्षा बैठक के दौरान लाइट, बैरिकेड, स्नान घाट, रास्तों आदि को लेकर संपूर्ण जानकारी की। इस दौरान उन्होंने अधिनस्थों को सभी तैयारियों को समय से पूर्व करने के निर्देश दिए।

लापरवाहों पर होगी कार्रवाई

उन्होंने कहा कि यदि कोई कर्मचारी कार्य में लापरवाही करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक मधुबन सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी ली।

उन्होंने कहा कि गंगा मेला स्थल को आने वाले सभी मार्गों पर पुलिस व्यवस्था को मजबूत किया जाए। हाईवे से आने वाले सभी वाहनों को गंगा एक्सप्रेसवे से निकाला जाएगा।

मेले में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो

उन्होंने कहा कि मेले से आने वाले सभी मार्गो एवं मेले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। पूरे मेले में ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जाएगी वहीं यदि कोई कर्मचारी डयूटी से गायब मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।