गंगा का उफान थमा तो बढ़ी कटान की चिंता, हापुड़ में गंगा किनारे खड़ी फसलों पर मंडराया संकट

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। कई दिनों तक येलो अलर्ट के निशान से ऊपर रहने के बाद गंगा अब वापस अपने पुराने स्वरूप की तरफ जा रही है। इससे गंगा किनारे बसे गांवों में रहने वाले लोगों को काफी राहत मिली है तो वहीं कटान के कारण गंगा किनारे खड़ी फसल पर संकट मंडरा रहा है।

गंगा में आई बाढ़ के कारण गढ़मुक्तेश्वर के गुलालपुर, फरीदपुर एतमोली, लठीरा, चक लठीरा, काकाठेर की मंढैया, शेरा कृष्णावाली मंढैया, गढ़ावली आदि गांवों के पास जलभराव हो गया था। इसी दौरान गांवों के रास्तों पर पानी भरने के बाद लोगों को अावागमन में भारी दिक्कत हो गई थी।

खड़ी फसल पर मंडरा रहा संकट सड़कों पर पानी भरने के कारण नाव एवं ट्रैक्टर ट्राली ही सहारा रह गया था। 20 दिन पूर्व गंगा का जलस्तर 198.92 मीटर तक पहुंच गया था जो खतरा निशान से मात्र आठ सेंटी मीटर नीचे रह गया था।

इसके बाद गंगा का जलस्तर कम हुआ तथा पिछले शुक्रवार को गंगा ने एक बार फिर उफान भरा, जिसके बाद गंगा का जलस्तर 198.82 मीटर तक पहुंच गया था। लेकिन शनिवार को गंगा का जलस्तर 198.45 मीटर पर पहुंच गया। इसके बाद लोगों को बाढ़ से राहत मिलनी शुरू हो गई।