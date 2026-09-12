प्रयागराज में बाढ़ का खतरा टला, गंगा-यमुना संग टोंस और बेलन की भी धीमी हुई रफ्तार, 4 घंटे में 8-8 सेंमी घटा नैनी व छतनाग में पानी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जनपद में बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए राहत भरी खबर है। नदियों का जलस्तर अब नीचे की ओर से खिसकने लगा है। गंगा और यमुना के साथ बेलन व टोंस का पानी कम होने लगा है। फिलहाल शुक्रवार से चारों नदियों का जलस्तर घटता हुआ ही नजर आ रहा है।

शहर की कई बस्तियों अलावा गंगापार और यमुनापार इलाके के सैकड़ों गांव बाढ़ के दायरे में आ गए थे। बीते कुछ दिनों से नदियों में जलस्तर कभी घट रहा था तो कभी बढ़ रहा था। शुक्रवार की शाम से नदियों के जलस्तर में गिरावट आने लगी।

गंगा का जलस्तर 11 सितंबर की शाम चार बजे फाफामऊ में 82.03 और छतनाग में 80.85 था। वहीं यमुना का नैनी में जलस्तर 81.33 मीटर था। रात आठ बजे यमुना का जलस्तर आठ सेंटीमीटर घटकर 81.25 मीटर पर आ गया। वहीं गंगा का जलस्तर फाफामऊ में दो सेंटीमीटर घटकर 82.01 मीटर पर पहुंच गया।