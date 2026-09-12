कासगंज में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान पर: हजारों बीघा फसलें डूबीं, दर्जनों गांव पानी से घिरे

जागरण संवाददाता, कासगंज। गंगा में तेजी से कटान हो रहा है। हालांकि 24 सेंटीमीटर जलस्तर घटा है। शनिवार को गंगा का जल स्तर 162,40 मीटर है जो खतरे के निशान पर है । नरौरा, हरिद्वार, और बिजनौर से निरंतर पानी छोड़ा जा रहा है। ढाई दर्जन से अधिक गांव गंगा के पानी से घिरे हुए हैं। लोगों के मकानों में पानी दाखिल हो चुका है।

हजारों बीघा फसल डूब चुकी है। स्वास्थ्य विभाग और आपदा राहत टीमें गांव में पहुंची हैं। तमाम लोग सुरक्षित ठिकानों पर चले गए हैं। कटान रोकने के लिए बनाए गए दो और तटबंध गंगा में समा गए। पिछले 24 घंटे में कुल छह तटबंध पानी में बह चुके हैं।