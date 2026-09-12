फिरोजाबाद: रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस मशीन की बोगी में लगी भीषण आग, धमाके से एक घायल

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। Firozabad News: यूपी के शिकोहाबाद कस्बा में रेलवे माल गोदाम पर खड़ी ट्रैक मेंटेनेंस मशीन की एक बोगी में शनिवार दोपहर 1.15 बजे भीषण आग लग गई। जानकारी होने पर रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए।

इसी दौरान बोगी में धमाका हुआ और लोहे के उपकरण छिटककर दूर तक गिरे, जिससे एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सिलिंडर फटने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर फिरोजाबाद और सिरसागंज से भी फायर ब्रिगेड बुला ली गईं। कड़ी मश्क्कत के बाद दोपहर साढ़े तीन बजे आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।

बोगी से निकलता धुआं। जागरण शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन के निकट माल गोदाम की घटना इस मशीन में इंजन के साथ कुल आठ ओगी लगी थीं। आग सबसे पीछे वाली बोगी में लगी है। मेटेनेंस विभाग के कई कर्मचारी भी इसमें रहते हैं। आग लगते ही कर्मचारी बाहर निकल आए। इंजन और अन्य बोगियों को अलग कर दिया गया है।