    दहेज में कार समेत 10 लाख न देने पर महिला दारोगा को बेरहमी से पीटा, एसिड अटैक की धमकी

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 11:56 AM (IST)

    हापुड़ में दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने महिला दारोगा के साथ मारपीट की और तेजाब डालने की धमकी दी। पीड़िता पायल रानी ने बताया कि शादी के बाद से ही उनसे 10 लाख रुपये और कार की मांग की जा रही थी। वेतन देने से इनकार करने पर उनके साथ मारपीट की गई और तेजाब से जलाने की धमकी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    केशव त्यागी, हापुड़। अतिरिक्त दहेज में कार व 10 लाख रुपयों की मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की विवाहिता व महिला दारोगा को बेरहमी से पीटा। आरोपियों ने धमकी दी है कि अगर, मांग पूरी नहीं हुई तो वह विवाहिता को तेजाब डालकर जला देंगे। भयभीत विवाहिता ने एसपी से शिकायत की। इस मामले में पुलिस ने एसपी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में मोहल्ला गणेशपुरा की पायल रानी ने बताया कि दो दिसंबर 2022 को उसकी शादी थाना पिलखुवा क्षेत्र के गांव पूठा हुसैनपुर के गुलशन से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही पति गुलशन, ससुर नरेंद्र, सास गीता, जेठ कमल, जेठानी कोमल, नंद सलोनी, ननद पायल और ननदोई रिंकू संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अतिरिक्त दहेज में 10 लाख रुपये नकद और एक कार की मांग शुरू कर दी।

    पीड़िता ने बताया कि शादी से पहले ही उनका चयन उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक के पद पर हो चुका था। 12 मार्च 2023 को ट्रेनिंग के लिए मुरादाबाद रवाना होने के बाद ससुराल पक्ष ने पीड़िता पर उसकी तनख्वा देने का दबाव बनाया। ट्रेनिंग के दौरान पीड़िता ने अपने खर्च से अलग अपनी पूरी सैलरी पति के खाते में ट्रांसफर की।

    ट्रेनिंग पूरी होने के बाद पीड़िता को जिला बरेली में पोस्टिंग मिलने पर पीड़िता ने रिश्ता बचाने के लिए 10 लाख रुपये का लोन भी निकालकर पति को दे दिया। मगर, इससे बाद भी आरोपी लगातार प्रति माह तनख्वा देने और कार की मांग करते रहे। इनकार करने पर पति गुलशन ने बरेली में उसके किराए के कमरे पर आकर गाली-गलौज और मारपीट की।

    बताया कि छुट्टी लेकर ससुराल जाने पर सभी आरोपितों मिलकर पीड़िता के साथ मारपीट की। पति ने चेहरे पर तेजाब डालकर मार डालने की धमकी दी। उसके वर्दी में फर्जी अश्लील फोटो बनाकर वायरल करने और नौकरी छुड़वाने की धमकी भी दी। इस मामले में पीड़िता ने एसपी से शिकायत की।

    यह भी पढ़ें- दहेज में 20 लाख न देने पर विवाहिता को जिंदा जलाने की कोशिश, पीड़िता की आपबीती सुन उड़े होश

    एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि मामले में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी।