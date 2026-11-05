छह दशक पुरानी कारीगरी का कमाल.. हापुड़ के बंधेल आभूषणों की चमक दे सकती है धोखा; धनतेरस खरीदारी से पहले सावधान

ठाकुर डीपी आर्य, हापुड़। सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं, ऐसे में गहनों का शौक पूरा करने के लिए लोग अब किफायती विकल्पों की ओर भी रुख कर रहे हैं। हापुड़ की सराफा मंडी में बंधेल व प्लेटिंग के आभूषणों का कारोबार इसी बदलते चलन की नई तस्वीर पेश कर रहा है।

सोने और दूसरी धातुओं के मिश्रण और प्लेटिंग से तैयार ये आभूषण अपनी आकर्षक बनावट और चमक से सोने के असली आभूषणों को टक्कर देते हैं, लेकिन कीमत के मामले में काफी किफायती हैं। महाराष्ट्र से आए कारीगरों के हुनर ने इस कारोबार को खास पहचान दी है।

दिलचस्प यह है कि अब यह कारोबार सराफा दुकानों की चारदीवारी से निकलकर शहर की गलियों और घरों तक पहुंच गया है और कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है। हालांकि, चमक-दमक के इस बाजार में असली चुनौती आभूषणों की शुद्धता, उनमें सोने की वास्तविक मात्रा और उनकी सही कीमत पहचानने की है।

बंधेल आभूषणों के लिए हापुड़ का बाजार है मशहूर हापुड़ का सराफा बाजार अपने बंधेल आभूषणों के लिए अलग पहचान रखता है। यहां तैयार होने वाले बंधेल के जेवरों की खासियत इनकी बनावट, कारीगरी और सोने के मुकाबले कम कीमत है। यही वजह है कि इस कारोबार ने हापुड़ को सराफा व्यापार के नक्शे पर अलग पहचान दिलाई है।

बंधेल आभूषणों में सोने के साथ दूसरी धातुओं का मिश्रण होता है। इनकी बाहरी बनावट और चमक इन्हें सामान्य सोने के आभूषणों जैसा आकर्षक रूप देती है। हालांकि, इनकी कीमत और सोने की शुद्धता सामान्य सोने के जेवरों से अलग होती है।

कुछ बंधेल आभूषणों में सोने की मात्रा 30 से 40 प्रतिशत तक बताई जाती है, जबकि शेष हिस्से में दूसरी धातुओं का मिश्रण होता है। हापुड़ के सराफा बाजार में बंधेल आभूषणों का कारोबार लंबे समय से होता रहा है।

क्या है कारोबार की विशेषता? यहां की कारीगरी और आभूषण तैयार करने की पारंपरिक तकनीक इस कारोबार की विशेषता रही है। आभूषणों की डिजाइन, वजन और उनमें इस्तेमाल धातुओं के अनुपात के आधार पर उनकी कीमत तय होती है। हालांकि, बंधेल और सोने की प्लेटिंग वाले आभूषणों में अंतर है। प्लेटिंग वाले जेवरों में दूसरी धातु के ऊपर सोने की पतली परत चढ़ाई जाती है, जबकि बंधेल आभूषणों में सोने और दूसरी धातुओं का मिश्रण होता है। इसलिए ग्राहकों को खरीदारी के समय आभूषण की वास्तविक संरचना, सोने की मात्रा और कीमत की जानकारी जरूर लेनी चाहिए।

हॉलमार्क की चमक में न छिप जाए मिलावट बंधेल आभूषणों की खरीद-बिक्री में शुद्धता को लेकर सावधानी जरूरी है। किसी आभूषण पर 22 कैरेट या 916 का निशान देखकर उसे असली सोना मान लेना नुकसानदायक हो सकता है। ग्राहकों को बीआइएस हॉलमार्क और छह अंकों के एचयूआईडी कोड की प्रामाणिकता जांचनी चाहिए।

हालांकि, हॉलमार्क सोने की शुद्धता बताता है, आभूषण के बंधेल या प्लेटिंग होने की पहचान अपने आप नहीं करता। बीआइएस के मानकों के अनुरूप सोने और अन्य धातुओं के मिश्रण से बने आभूषण भी हॉलमार्क हो सकते हैं। वहीं, केवल दूसरी धातु पर सोने की परत चढ़ाकर बनाए गए प्लेटिंग आभूषण को सोने का हॉलमार्क बताकर बेचना भ्रामक है। ऐसे में ग्राहकों को खरीदारी के समय आभूषण की वास्तविक संरचना, सोने की मात्रा और उसकी कीमत का स्पष्ट विवरण बिल में दर्ज कराने को गंभीर होना जरूरी है।