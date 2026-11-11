पुरानी रंजिश में देहरा गांव में खूनी संघर्ष, आधा दर्जन घायल

राहुल गहलोत, धौलाना। थाना क्षेत्र के गांव देहरा में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट और पथराव में बदल गया। दोनों ओर से जमकर ईंट-पत्थर चले, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए।

अचानक हुए संघर्ष से गांव में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौलाना में भर्ती कराया। दो लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर उपचार के लिए मेरठ रेफर किया गया। लंबे समय से चल रही थी रंजिश जानकारी के अनुसार, गांव में दोनों पक्षों के बीच काफी समय से रंजिश चली आ रही थी। मंगलवार को किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों ओर के लोग आमने-सामने आ गए और मारपीट शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर पथराव भी होने लगा।

इस दौरान एक पक्ष के कैफ पुत्र रशीद अली, उमर मोहम्मद पुत्र अफसर अली, नजर मोहम्मद पुत्र अफसर अली और फरहान पुत्र नजर मोहम्मद घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के रफाकत पक्ष के दो लोगों को भी चोटें आई हैं।

मौके पर पुलिस बल तैनात घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दो लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेरठ भेज दिया गया। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है।