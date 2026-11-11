गुरुग्राम में पटाखे विवाद में नाबालिग ने पत्थर फेंका, युवक की मौत, आरोपी गिरफ्तार

वरूण त्रिवेदी, गुरुग्राम। मनोहर नगर में 29 वर्षीय मिथुन कुमार की पत्थर लगने से हुई मौत के मामले में न्यू कॉलोनी थाना पुलिस ने नाबालिग आरोपी को पकड़ लिया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि पटाखे फोड़ने को लेकर मृतक और नाबालिग के बीच कहासुनी हुई थी।

इसके बाद गुस्से में नाबालिग ने चौथी मंजिल से मिथुन पर पत्थर फेंक दिया, जो उसके सिर में लगा। गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। चिकित्सकों ने घोषित किया मृत पुलिस के अनुसार, घटना आठ नवंबर की रात करीब 11 बजे मनोहर नगर की गली नंबर सात में हुई थी। अर्जुन नगर निवासी शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका भाई मिथुन कुमार रात करीब 9:30 बजे एक परिचित से मिलने गया था।