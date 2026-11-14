CM योगी ने किया गढ़ गंगा मेले का निरीक्षण, अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक; फिर मेरठ के लिए हुए रवाना

जागरण संवाददाता, हापुड़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शनिवार को हापुड़ का दौरा किया। सीएम योगी ने गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा पूजन बाजार का निरीक्षण किया।

इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद सीएम योगी गंगा तट की तरफ गए और पूजा करने के बाद हेलीकॉप्टर से मेरठ के लिए रवाना हो गए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे थे। इसके बाद सड़क मार्ग के जरिए हापुड़ के लिए रवाना हुए।

बता दें कि आज सुबह करीब साढ़े 10 बजे मुख्यमंत्री योगी का हेलीकाप्टर हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर उतरा। वहां से करहेड़ा नागद्वार, राजनगर एक्सटेंशन, एएलटी होते हुए एनएच-9 से हापुड़ के लिए रवाना हुए हैं।

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