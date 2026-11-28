जागरण संवाददाता, हापुड़। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) से संबद्ध महाविद्यालयों में विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 10 दिसंबर 2026 से शुरू होंगी। परीक्षा की तैयारी के बीच विश्वविद्यालय ने उन छात्र-छात्राओं को राहत दी है, जो किसी कारणवश परीक्षा फार्म नहीं भर सके थे। विश्वविद्यालय ने आनलाइन परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि 25 नवंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है।

विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अब छात्र-छात्राएं 30 नवंबर तक आनलाइन परीक्षा फार्म भर सकेंगे। इसके बाद उन्हें संबंधित महाविद्यालयों से अपने परीक्षा फार्म का सत्यापन भी कराना होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी विद्यार्थियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।