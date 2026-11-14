गढ़ गंगा मेले में CM योगी के आने से पहले क्यों भड़का किसानों का गुस्सा? पुलिस ने रोका काफिला; कई हिरासत में

सतीश शर्मा, सिंभावली (हापुड़)। कार्तिक पूर्णिमा मेले से पहले गंगा की रेती पर आयोजित होने वाले मेले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन प्रस्तावित होने की जानकारी मिलते ही भाकियू टिकैत और चीनी मिल पर धरना दे रहे कर्मचारियों में हलचल मच गई।

इसके बाद संगठन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुशलपाल आर्य के नेतृत्व में सैकड़ों किसान और मिल कर्मचारी अपनी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने के लिए मेले की ओर कूच कर गए। किसानों और कर्मचारियों के अचानक गढ़ की ओर रवाना होने की सूचना से पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। संगठन के पदाधिकारी और कर्मचारी वाहनों के बजाय पैदल ही गढ़ की ओर बढ़ने लगे। इस पर पुलिस ने सिंभावली गेट पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया। पुलिस ने राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुशलपाल आर्य समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर थाने पहुंचा दिया। तैयारी नहीं हो पा रही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुशलपाल आर्य ने कहा कि चीनी मिल नहीं चलने से क्षेत्र के किसान और मिल के कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। किसानों का गन्ना खेत में खड़ा है और अगली फसल की तैयारी नहीं हो पा रही है। क्षेत्र का किसान बर्बाद होने की कगार पर है।