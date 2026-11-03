हमीरपुर में गांव के चौकीदार के भाई की हत्या, धारदार हथियार से मारने के बाद शव जंगल में फेंका

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हमीरपुर के थाना मझगवां के कोठा गोहानी गांव के जंगल में मंगलवार की सुबह गांव के चौकीदार के भाई का खून से लथपथ शव मिलने से हलचल मच गई। युवक सोमवार की शाम से लापता था। शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है।

मंगलवार की सुबह गांव से कुछ दूर जंगल मे गांव के चौकीदार के 25 वर्षीय भाई हरिकिशन पाल का खून से लथपथ शव मिलने से हलचल मच गई। खबर मिलते ही मृतक के स्वजन मौके पर पहुंच गए। कुछ ही देर में थाना पुलिस भी घटनास्थल पर आ गई। हरिकिशन के गले में धारदार हथियार से वांर करने का गहरा निशान था।