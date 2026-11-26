जागरण संवाददाता, मौदहा (हमीरपुर)। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं को उनके पहचान पत्र डाक के माध्यम से सीधे घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज कर दी है।

इस अभियान के तहत सदर विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 34059 नए निर्वाचन पहचान पत्र भेजे गए हैं, जिनमें से अकेले मौदहा तहसील क्षेत्र में लगभग 12 हजार कार्ड वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, राठ में 4515 कार्ड भेजे गए है।

तहसीलदार धनंजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मौदहा तहसील इलाके में पहचान पत्रों के वितरण का कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया गया है। भेजे गए 4515 निर्वाचन पहचान इसके साथ ही, जिले के राठ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के लिए भी 4515 निर्वाचन पहचान पत्र भेजे गए हैं। बताया कि निर्वाचन विभाग से प्राप्त सभी कार्डों को डाक विभाग के जरिए संबंधित मतदाताओं के पते पर भेजा जा रहा है और यह प्रक्रिया निरंतर जारी है।