जागरण संवाददाता, लखनऊ। संविधान दिवस के अवसर पर लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' के बैनर तले संयुक्त रैली को संबोधित किया।

सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने चुटकी ली और कहा कि बाबा बहुत दिन तक नहीं रहने वाले हैं। साथ ही ओवैसी ने इस बार चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाने का दम भरा। ओवैसी ने यूपी में बढ़ते एनकाउंटर का विरोध किया। बीजेपी के साथ ही ओवैसी ने सपा पर भी वार किया। परिवारवाद पर चोट करते हुए कहा कि एक ही परिवार का राज, स्वराज नहीं कहलाता बल्कि इसके लिए समाज में बराबरी का होना जरूरी है।

बता दें कि लखनऊ में तीसरे मोर्चे असपा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। लखनऊ में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की संयुक्त रैली में सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। इस महा रैली में मंच पर पहुंचे चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी का माला पहनाकर स्वागत किया गया और दोनों ने हाथ उठाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया।