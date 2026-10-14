कानपुर-हमीरपुर हाईवे पर लगा 15 किमी लंबा जाम, घंटों फंसे रहे मरीज और स्कूली बच्चे

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। कानपुर-हमीरपुर हाईवे पर बेतवा नदी के पुल की कोठी नंबर 10 के एक्सपेंशन ज्वाइंट टूट गए हैं। मंगलवार को कार्यदायी संस्था जय बिल्डर्स ने इनकी मरम्मत शुरू कराई तो सुबह से देर शाम तक हाईवे पर लगे जाम में 15 किमी तक वाहन फंसे रहे। कई स्कूली बसें व एंबुलेंस फंस गईं। महिला मरीज अंजली करीब एक घंटे एंबुलेंस में पेट दर्द से कराहती रहीं।

यातायात कर्मी राजकुमार ने एक लेन से वाहनों का हटवाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। एक पिता जाम में बच्चे को ट्राली बैग में बैठाकर बैग घसीटते दिखे। इसके बाद एनएचएआइ के अधिकारियों ने 19 अक्टूबर तक भारी वाहनों के लिए डायवर्जन लागू कर दिया।

हल्के वाहन पहले की तरह आवागमन करते रहेंगे।मौरंग-गिट्टी लदे ओवरलोड डंपरों-ट्रकों के कारण क्षतिग्रस्त हुए बेतवा पुल पर मंगलवार सुबह साढ़े नौ बजे मरम्मत शुरू हुई। दोपहर में कानपुर के आनूपुर मोड़ से हमीरपुर के कुंडौरा गांव तक जाम लगा।