हमीरपुर कलेक्ट्रेट में भावुक कर देने वाला दृश्य, न्याय की आस में दंडवत होकर पहुंची महिला ने DM से लगाई गुहार

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। एक वर्ष से पति के लापता होने से देवर व जेठ पर जमीन कब्जा की शिकायत लेकर बुधवार को पीड़ित महिला दंडवत होकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची। महिला को इस हालत में देखकर अधिकारियों में हलचल मच गई। दंडवत जिलाधिकारी अशोक कुमार से मिलने पहुंची पीड़िता ने अपनी व्यथा सुनाते हुए डीएम से न्याय की गुहार लगाई और बच्चों के भरण पोषण के लिए मकान व जमीन दिलाने की मांग की है।

बुधवार को दंडवत कर कलेक्ट्रेट पहुंची पीड़िता देवरती को देख परिसर में तैनात कर्मचारियों ने उसे समझाकर डीएम से मिलवाया। देवरती पत्नी कैलाश चंद्र ने बताया कि उसकी शादी मौदहा तहसील क्षेत्र के खड़ेही लोधन गांव निवासी कैलाश चंद्र के साथ हुई थी। पति मानसिक रूप से बीमार होने के बाद वह पति व बच्चों को लेकर अपने मायके पौथिया गांव में रहने लगी थी।

पति करीब एक वर्ष पूर्व लापता हो गए बहुत तलाश करने के बाद पता नहीं चला। पिता के लापता होने के बाद देवर व जेठ ने उनके हिस्से की जमीन पर कब्जा कर लिया है। छह बीघा जमीन पर कब्जे की शिकायत लेकर वह कई बार मौदहा एसडीएम व मुस्करा थाने के चक्कर लगा चुकी है। लेकिन अब तक उसे न्याय नहीं मिल सका।