हमीरपुर में बंधी का पानी गांव के घरों में घुसने का खतरा, ग्रामीणों ने डीएम से लगाई गुहार

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। नाला चोक होने से बंधी का पानी नहीं निकल पाने से गांव के मुख्य रास्तों में भर गया है। लंबे समय से जमा होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी निकासी न होने से घरों की दीवारों में दरारें आने और बीमारी फैलने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जिलाधिकारी अशोक कुमार को शिकायती पत्र देकर जल निकासी कराने की मांग की है।



मौदहा विकास खंड के पाटनपुर गांव निवासी कमलेश ने बताया कि नाले में बंधा का निर्माण वर्ष 1918 में हुआ था। पूर्व में बंधी का पानी नियंत्रित तरीके से निकाला जाता था, लेकिन कई वषों से पानी गांव के मुख्य रास्ते में भर रहा है। और घरों तक पहुंचने लगा है। उनका मकान नाले से करीब 150 मीटर दूर है लेकर घरों के सामने पानी जमा है। पानी निकासी नहीं होने के कारण मकान की दीवारों में दरारें आ गई हैं और छत से मिट्टी के ढेले गिरने लगे हैं।